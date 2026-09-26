Enerji sektöründe devrim yaratacak nükleer füzyon teknolojisinde, maliyetleri radikal şekilde düşüren yeni bir yöntem başarıyla test edildi.

İngiliz enerji şirketi First Light Fusion, geliştirdiği "FLARE" teknolojisiyle, füzyon yakıtını çok daha düşük maliyetli ve basit makinelerle sıkıştırmayı başardığını duyurdu.

Maliyetler 10 kat azalacak

Geleneksel nükleer füzyon projeleri, yakıtı sıkıştırıp ateşlemek için milyarlarca dolarlık devasa ve hassas lazer sistemlerine ihtiyaç duyuyor.

İlk Işık Füzyon (First Light Fusion) mühendisleri ise karmaşık fonksiyonları makine yerine özel tasarlanmış yakıt kapsülünün içine yerleştirerek süreci basitleştirdi.

Şirketin tesislerinde yapılan deneylerde, düşük voltajlı bir jeneratörden çıkan elektrik dalgaları, kapsül içindeki akıllı şok dalgalarına dönüştürülerek yakıtı yüksek yoğunlukta sıkıştırmayı başardı. Bu yeni yaklaşım sayesinde, füzyon reaktörlerinin kurulum ve bakım maliyetlerinin en az 10 kat daha ucuz olacağı tahmin ediliyor.

Ticari füzyon için kritik eşik

Deneylerin henüz doğrudan enerji üretimi (ateşleme) aşamasını kapsamadığını belirten uzmanlar, sürecin en zorlu adımı olan "kontrollü sıkıştırma" aşamasının başarıyla geçilmesini ticari füzyon enerjisi için tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendiriyor.

Projenin bir sonraki aşamasında, elde edilen bu yüksek yoğunluklu yakıtın hızlı ısıtma sistemleriyle birleştirilerek net enerji üretimine geçilmesi hedefleniyor.Güneş'in merkezindeki doğal reaksiyonları taklit eden nükleer füzyon, tamamen temiz, radyasyonsuz ve sınırsız enerji sağlama potansiyeliyle küresel iklim krizinin nihai çözümü olarak görülüyor.