Bilet Fiyatları ve Sefer Saatleri

İzmit, Değirmendere, Karamürsel çıkışlı seferler: Tam bilet 350 TL, öğrenci bileti 225 TL.

Hareket saatleri: İzmit 08.30, Değirmendere 09.15, Karamürsel 10.00.

Darıca çıkışlı seferler: Tam bilet 260 TL, öğrenci bileti 200 TL.

Hareket saati: Darıca 11.15.

Yolculuk için rezervasyonlar, “www.kocaeli.bel.tr” veya “kdu.kocaeli.bel.tr” adreslerinden yapılabilecek.

Mehtap Turları da Başlıyor

İzmit Körfezi’nde 21 Haziran-20 Eylül tarihleri arasında her cumartesi mehtap turları düzenlenecek.

Turlar, yaz aylarında vatandaşlara keyifli bir deniz gezisi imkânı sunacak.