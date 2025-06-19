Bilet Fiyatları ve Sefer Saatleri
İzmit, Değirmendere, Karamürsel çıkışlı seferler: Tam bilet 350 TL, öğrenci bileti 225 TL.
Hareket saatleri: İzmit 08.30, Değirmendere 09.15, Karamürsel 10.00.
Darıca çıkışlı seferler: Tam bilet 260 TL, öğrenci bileti 200 TL.
Hareket saati: Darıca 11.15.
Yolculuk için rezervasyonlar, “www.kocaeli.bel.tr” veya “kdu.kocaeli.bel.tr” adreslerinden yapılabilecek.
Mehtap Turları da Başlıyor
İzmit Körfezi’nde 21 Haziran-20 Eylül tarihleri arasında her cumartesi mehtap turları düzenlenecek.
Turlar, yaz aylarında vatandaşlara keyifli bir deniz gezisi imkânı sunacak.