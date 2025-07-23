Allan Hakko, 2010 yılında iş dünyasının tanınan ailelerinden birine mensup olan Azer Polat ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Ancak evliliği uzun sürmedi ve çift 2015 yılında boşandı. Allan Hakko bir süre sonra katıldığı bir yarışma ile adını duyuran Merve Oflaz ile aşk yaşadı. Ancak bu ilişkisi de 1 yılda bitti.

Ünlü iş insanı bir süre sonra da sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Herkes ikilinin evleneceğini düşünüyordu ancak çift, 2 yıllık ilişkisini nisanda sonlandırdı.

Ayrılığın ardından Allan Hakko geçen ay Bebek'te yeni sevgilisi, oyuncu Pelin Uluksar ile bir mekan çıkışı görüntülenmiş yüzünü gizlemeye çalıştı.

Hakko ve Uluksar şu sıralar Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki akşam da bir davete katılan sevgililer bu kez objektiflerden kaçmadı, birlikte poz verdi.