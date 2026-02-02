Mutfakların temel gıda maddesi yumurtada, sessiz ama köklü bir değişim yaşanıyor. On yıllardır raflarda beyaz yumurtalarla yan yana duran, hatta pek çok tüketici tarafından "daha doğal" olduğu yanılgısıyla tercih edilen kahverengi yumurtalar, piyasadan silinme noktasına geldi. Sektör temsilcilerinin "5 yıl içinde tamamen kalkabilir" dediği bu durumun arkasında, tüketici tercihinden ziyade üretim ekonomisi ve hayvan refahı yatıyor.

ASIL FARK TAVUĞUN GENETİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR

Beyaz ve kahverengi yumurta arasındaki fark, sanılanın aksine besin değerinden değil, tavuğun genetiğinden kaynaklanıyor. Ancak modern hayvancılıkta beyaz yumurtlayan tavuk ırkları, üreticiler için çok daha cazip bir tablo sunuyor. Beyaz tavuklar, kahverengi hemcinslerine göre daha uzun süre verimli kalıyor, daha fazla yumurta üretiyor, daha az yemle daha çok sonuç veriyor.

MALİYETLERİ DE AŞAĞI ÇEKİYOR

Dünya genelindeki yumurta üreticileri birliklerinden gelen verilere göre, beyaz tavukların daha kompakt bir vücut yapısına sahip olması, yumurtlama sürecini onlar için daha az zahmetli hale getiriyor. Bu durum "hayvan refahı" standartlarını yükseltirken, küçük boyutlu ve dayanıklı beyaz yumurtaların paketleme ve lojistik süreçlerinde daha az fire vermesi, maliyetleri doğrudan aşağı çekiyor.

KAHVERENGİ YUMURTALARIN PAZAR PAYI %30 AZALDI

On yıl öncesine kadar marketlerin hakimi olan kahverengi yumurtalar, bugün pazar payının %30'una kadar gerilemiş durumda. Tüketicilerin kabuk rengine olan bağlılığının azalmasıyla birlikte, perakende zincirleri hem raf ömrü hem de tedarik istikrarı nedeniyle beyaz yumurtayı ön plana çıkarıyor.