Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etmek serbest, PKK terör örgütünün elebaşı Öcalan’a ise övgüler düzmek serbest hale geldi.



‘Kurucu önder’ olarak anılmaya başlanan 50 bin kişinin katili Öcalan’ın 4 Nisan’da 77. doğum günü kutlandı. Şanlıurfa’nın Ömerli köyünde gösteriler yapıldı. Doğduğu evin müze yapılaması istendi. Güvenlik kuvvetleri gösterileri seyretmekle yetindi.





BERAAT ETTİ



Manisa’da ise Atatürk’e hakaret eden bir öğretmen beraat etti. Manisa Turgutlu’da bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak’ın derste, Atatürk hakkında “Sarhoş, kadın düşkünü” dediği bildirildi. 11 öğrenci de bu konuda tanık olarak ifade verdi. Öğretmen tutuklandı, bir süre sonra serbest bırakıldı.



'YANLIŞ ANLAŞILDIM'



Mahkemedeki ilk celsede “34 yıllık öğrenmenim. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderine kesinlikle hakaret etmedim. Sözlerim yanlış anlaşılmış olabilir” dedi. Avuşmak, “suç iddiasının kapalı mekanda olması ve suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraat etti ve adliye önünde kendisini bekleyen topluluk tarafından tekbirlerle karşılandı.



