Kanun teklifine göre, kamu kurumlarında memur, sözleşmeli personel ve diğer statülerde istihdam edilecek adayların 35 yaşını aşmamış olması gerekecek.

Yaş sınırı, işe alım süreçlerinde yeni bir kriter olarak uygulanacak ve mevcut çalışanları kapsamayacak. Düzenlemenin, kamu kadrolarına genç istihdamını artırmayı ve dinamik bir iş gücü oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Genel Kurul’da yapılan görüşmelerde, kanun teklifine ilişkin farklı görüşler dile getirildi.

Teklifi destekleyenler, genç nüfusun kamu sektöründe daha fazla yer almasının yenilikçi yaklaşımları teşvik edeceğini savundu.

Ancak muhalefet, yaş sınırının bazı meslek grupları ve deneyimli adaylar için kısıtlayıcı olabileceğini ifade ederek düzenlemeye eleştiriler yöneltti.

Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin detayların, ilgili yönetmeliklerle netleşmesi bekleniyor. Bazı özel meslek grupları veya stratejik pozisyonlar için yaş sınırına istisnalar getirilebileceği de gelen bilgiler arasında.