Yeni çocuk sahibi olacak çiftler için en heyecanlı anlardan biri de bebeklerine verilecek ismin belirlenme sürecidir.



Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkede yaygın olarak kullanılan isimler her geçen yıl değişiklik yaşarken, Japonya'da bebeklere verilecek isimlere ilişkin dikkat çeken bir karar alındı.

6 İSİM YASAKLANDI



Times'ın haberine göre Japonya, alfabede yer alan 'kanji' harfinin bulunduğu isimlerde meydana gelen telaffuz sorununu engellemek amacıyla 6 ismi kara listeye aldı.



Yasal olarak ebeveynlerin çocuklarına vermesi yasaklanan isimler arasında Pikachu, Pudding, Akuma, Jiro, King ve Shiizaa.

Yeni düzenleme ile sadece resmi olarak tanınan okunuşların kullanılması kabul edilecek. Hükümet, bu adımı okullarda, hastanelerde ve kamu hizmetlerinde yaşanan karışıklıkları sona erdirmek için attığını açıkladı.



Bu hafta yürürlüğe girecek kurallarla, "gösterişli" kabul edilen isimlerin tescili daha da zorlaşacak.