Geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen ve aşınan kauçuk sırtı yenilenebilen havasız lastik teknolojisi AirFree, çevre dostu yapısıyla dikkat çekse de bireysel binek araç pazarı için henüz ticari olgunluğa erişebilmiş değil. Geliştirici şirket Bridgestone, bu teknolojiyi kitlesel üretime taşımadan önce karşılaşılan teknik engelleri aşmak amacıyla Japonya'da yerel bir test projesine start veriyor.

BİREYSEL ARAÇ PAZARI İÇİN TEKNİK ENGELLER SÜRÜYOR

Mevcut prototipler çevre kirliliğini azaltma ve uzun ömürlülük vadetmesine rağmen, bireysel otomobil kullanıcılarının günlük sürüş dinamiklerini karşılamakta zorlanıyor. Yapılan teknik analizler; yüksek hızda esneklik dengesinin korunması, ani frenlemedeki yoğun sürtünme, sert virajlardaki yanal kuvvetler ve değişken hava sıcaklıklarındaki malzeme direnci gibi unsurların havasız lastiklerin önündeki en büyük teknik engeller olduğunu gösteriyor. Bireysel araç pazarında standart bir ürün haline gelebilmek için teknolojinin öncelikle bu zorlu yol koşullarında dayanıklılığını kanıtlaması gerekiyor.

JAPONYA SOKAKLARINDA İLK TESTLER KISITLI HIZLA BAŞLADI

Japonya merkezli Bridgestone, AirFree teknolojisini doğrudan genel satışa sunmak yerine ülkenin Shiga eyaletine bağlı Higashiomi şehrinde otonom bir halk taşıma aracıyla sahaya indirdi. Maksimum hızı saatte 20 kilometrenin altında olan bu otonom araçta kullanılan lastiklerden elde edilecek gerçek zamanlı kullanım verileri, reçine sütunların aşınma ve esneme limitlerini görmek için kullanılacak. Şirket yetkilileri, bireysel otomobiller için kitlesel üretime geçiş takviminin ve teknolojinin gelecekteki gelişim seyrinin tamamen bu yerel projeden elde edilecek verilere göre şekilleneceğini belirtiyor.