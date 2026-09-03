Türkiye'de satılan ambalajlı gıdalarda A, B, C, D ve E harflerinden oluşan "Beslenme Skoru" etiketinin kullanımı zorunlu hale getirildi. Sağlık Bakanlığı, ürünlerin besin değerini ölçecek dijital hesaplama altyapısını erişime açtı.

BESLENME SKORU HANGİ KRİTERLERE GÖRE HESAPLANACAK?

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından devreye sokulan sistem, gıdaların 100 gram veya 100 mililitresindeki değerleri analiz ederek harf skoru üretecek. Hesaplamada şeker, tuz, doymuş yağ ve yüksek enerji olumsuz puanlanırken; lif, protein ile meyve ve sebze oranı skoru yükseltecek. En sağlıklı gıdalar yeşil renkli "A" harfini, besin profili zayıf olanlar ise kırmızı renkli "E" harfini alacak.

KATKI MADDELERİ VE NİŞASTA BAZLI ŞEKER SKORU NASIL ETKİLEYECEK?

Sistemde ürünün besin tablolarının yanı sıra içindekiler listesi de incelemeye alındı. Tatlandırıcılar, renklendiriciler ve nişasta bazlı şekerler (NBŞ) puanlamayı doğrudan etkileyecek. Glikoz veya fruktoz şurubu içeren ürünlere 4 olumsuz puan ekleneceği, belirli gıda boyalarını içeren ürünlerin sınıfının ise otomatik olarak bir basamak düşürüleceği bildirildi.

Beslenme Skoru altyapısını Sağlık Bakanlığı sağlarken, ambalajlardaki etiket doğruluğunu Tarım ve Orman Bakanlığı denetleyecek. Gıda üreticilerine ambalaj değişimi için geçiş süresi tanınacağı, zorunlu uygulamanın başlama tarihinin ise yakında açıklanacağı kaydedildi.