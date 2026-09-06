Konya’da Karatay Medresesi önündeki trafik ışıklarında kaydedilen görüntülerde, Vali İbrahim Akın’ın makam aracının kırmızı ışıkta durduğu görüldü.

27 Eylül 2024'ten bu yana Konya Valisi olarak görevine devam eden İbrahim Akın’ın makam aracının, herhangi bir geçiş üstünlüğü kullanmadan diğer araçlarla birlikte ışığın yeşile dönmesini beklediği belirtildi.

ÇAKAR VE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ KULLANILMADI

Vali Akın’ın makam aracında çakar ve geçiş üstünlüğü imkanı bulunmasına rağmen acil olmayan durumlarda bu yetkilerin kullanılmadığı aktarıldı.

Akın’ın makam aracıyla kırmızı ışıklarda vatandaşlarla birlikte beklediği ve yeşil ışığın yanmasının ardından hareket ettiği ifade edildi. Geçiş üstünlüğünün acil ve gerekli durumlarda kullanılmasının trafik güvenliği açısından önem taşıdığına dikkat çekildi.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kırmızı ışıkta bekleyen makam aracını gören çevredeki vatandaşların şaşkınlık yaşadığı belirtildi. Bazı vatandaşların aracın yanından geçerken dönüp baktığı anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Makam aracının trafik kurallarına uyması sosyal medyada da “Yetkim var diye kuralı çiğnemedi” yorumlarıyla paylaşılırken, Vali Akın’ın bu tutumu vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.