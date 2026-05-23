Çinli biyoteknoloji firması Magicpen Bio, genetik düzenleme teknolojisiyle karanlıkta doğal ışık yayabilen 20’den fazla bitki türü geliştirdiğini duyurdu. Aralarında orkide, ayçiçeği ve krizantem gibi türlerin bulunduğu bitkiler, Pekin’de düzenlenen Zhongguancun Forumu'nda kamuoyuna sergilendi.

YUMUŞAK VE SÜREKLİ IŞIK YAYABİLİYOR

Projenin başında bulunan Magicpen Bio kurucusu Dr. Li Renhan, bitkilerin ışık yayabilmesi için ateş böcekleri ve biyolüminesans (ışık saçan) mantarlardan alınan genlerin bitki hücrelerine aktarıldığını belirtti. Geliştirilen teknoloji sayesinde bitkiler; herhangi bir elektrik altyapısına, pile veya harici güç kaynağına ihtiyaç duymadan, yalnızca su ve standart besinlerle yaşamlarını sürdürürken yumuşak ve sürekli bir ışık yayabiliyor.

ŞEHİR AYDINLATMASINDA KULLANILABİLİR

Şirket, bu teknolojinin öncelikli olarak kültürel turizm ve "gece ekonomisi" alanlarında kullanılmasını hedefliyor. Dr. Li Renhan, vadilerde veya yamaçlarda kurulacak büyük ölçekli parlayan bitki enstalasyonlarının turistik cazibe merkezleri oluşturabileceğini ifade etti. Buna ek olarak, teknolojinin şehir parklarında elektrikli aydınlatmaya alternatif olarak kullanılabileceği, bu sayede enerji tasarrufu sağlanarak emisyonların azaltılabileceği öngörülüyor.

BİLİMSEL ÇEŞİTLİLİK

2024 yılında ABD merkezli Light Bio firmasının "Ateş Böceği Petunyası" adıyla tek bir türü ticari olarak piyasaya sürmesinin ardından, Magicpen Bio'nun 20'den fazla türle kapsamlı bir portföy oluşturması dikkat çekti.

Öte yandan, biyolüminesans tekniklerinin farklı alanlardaki yansımaları şu şekilde kaydedildi: Hastalıkların hücresel düzeyde takibi ve ilaç geliştirme süreçlerinde kullanımı. Gen düzenleme ile zararlılara dirençli pirinç türlerinin geliştirilmesi.

Güney Çin Tarım Üniversitesi'nin, gen düzenleme yapmadan, sukulent yapraklarına güneş ışığını emip gece yansıtan metal nanopartiküller enjekte ederek elde ettiği ışıklandırma yöntemi.