Lösemi tedavisi gören şarkıcı Cansever adına düzenlenen yardım gecesi, sanat dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri ise uzun süredir kamuoyundan uzak kalan Zerrin Özer oldu.

2023'TE AMELİYAT OLMUŞTU

2023 yılında geçirdiği omurilik ameliyatının ardından sağlık sorunları yaşayan ve bir dönem Darülaceze’de fizik tedavi süreci geçiren Özer, Cansever’e destek olmak için geceye katıldı. Yürümekte güçlük çektiği gözlenen sanatçı, sahnede ise oturarak performans sergiledi.





HASTALIĞINI AÇIKLADI

Sahne sırasında sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Özer, beyincikteki damar tıkanıklıkları nedeniyle denge problemi yaşadığını belirterek, tek başına yürümekte zorlandığını ifade etti.





“Beyincikte iki tane damar var; biri yüzde 70, diğeri yüzde 30 tıkalı. Dengemi etkiledi, tek başıma yürüyemiyorum.”



