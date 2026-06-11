Türkiye’nin vize uygulamalarında önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Daha önce umuma mahsus pasaport sahibi Saint Kitts ve Nevis vatandaşlarına tanınan vizesiz giriş hakkı askıya alındı. Yeni düzenleme kapsamında bu ülke vatandaşlarının Türkiye’ye seyahat edebilmek için artık önceden vize almaları gerekecek.

VİZESİZ GİRİŞ UYGULAMASI ASKIYA ALINDI

Alınan kararla birlikte, Saint Kitts ve Nevis vatandaşlarına uzun süredir tanınan vizesiz seyahat kolaylığı sona erdirildi. Uygulamanın askıya alınmasıyla birlikte giriş koşulları yeniden düzenlendi.

Türkiye ile Saint Kitts ve Nevis arasında 19 Nisan 2012 tarihinde imzalanan ve 25 Haziran 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren vizesiz seyahat anlaşması, yeni düzenleme ile birlikte geçici olarak durdurulmuş oldu.

YENİ DÖNEMDE VİZE ZORUNLULUĞU

Resmî kaynaklardan edinilen bilgilere göre, umuma mahsus pasaport sahibi Saint Kitts ve Nevis vatandaşları Türkiye’ye giriş yapabilmek için artık vize başvurusu yapmak zorunda olacak.