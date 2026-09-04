Balkanlar’ın ve Adriyatik’in en büyüleyici noktalarından birinde yer alan bu bölge, son dönemde adeta Türklerin yeni İstanbul'u oldu. Vizesiz seyahat kolaylığı, masmavi kıyıları ve tarihi atmosferine sahip bu kent adeta Türklerin ikinci evine dönüştü.

SOKAKLARINDA TÜRKÇE SESLER YÜKSELİYOR

Karadağ’ın dünyaca ünlü sahil kenti Budva ve tarihi başkenti Podgorica, Türk tatilcilerin en çok tercih ettiği rotaların başında geliyor. Restoranlardan sahil kafelerine, otellerden tur teknelerine kadar her yerde Türkçe seslerin yükseldiği bölge; sıcakkanlı atmosferi ve canlı gece hayatıyla adeta İstanbul’un sahil semtlerini aratmıyor.

VİZESİZ GİRİŞİ DUYAN BURAYA AKIN EDİYOR

Türk tatilcilerin rotasını Karadağ’a çevirmesindeki en büyük etkenlerin başında, pasaportunu alan herkesin vizesiz bir şekilde giriş yapabilmesi geliyor. Uçakla çok kısa sürede ulaşılabilen ülke, Avrupa standartlarında bir tatil deneyimini herhangi bir vize bürokrasisiyle uğraşmadan sunuyor.

TÜRKLERİN YENİ TATİL ROTASI

Orta Çağ mimarisini koruyan taş sokakları, Adriyatik kıyısındaki muazzam plajları ve doğasıyla bölge; hem kafa dinlemek isteyenleri hem de dinamik bir tatil arayanları kendine çekiyor. Gayrimenkul ve konaklama imkanlarının çeşitliliği sayesinde pek çok kişi, sadece kısa süreli tatil için değil, yaz aylarının tamamını geçirmek üzere valizini toplayıp bu büyüleyici Balkan ülkesine akın ediyor.