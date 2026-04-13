Küresel akıllı telefon pazarı, 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda %6'lık bir daralma yaşayarak son yılların en büyük sınavlarından birini verdi. Ancak bu genel düşüşün ortasında teknoloji devi Apple, tarihinde ilk kez bir yılın ilk çeyreğini pazar lideri olarak kapatarak rakiplerini geride bıraktı.

Pazardaki %6'lık düşüşün arkasında iki temel faktör yatıyor:

DRAM ve NAND Flash bellek parçalarında yaşanan ciddi tedarik sorunları, üretim maliyetlerini hızla yukarı çekti. Birçok marka, kâr getirmeyen modellerini üretimden çekmek zorunda kaldı.

UCUZ TELEFONLAR DAHA ÇOK ETKİLENDİ

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve yükselen yaşam maliyetleri, özellikle giriş seviyesi (ucuz) telefonlara olan talebi bıçak gibi kesti.

Genel pazar gerilerken Apple, %5 büyüme kaydederek %21 pazar payıyla zirveye yerleşti. Apple’ın hitap ettiği üst gelir grubu, ekonomik dalgalanmalardan ve fiyat artışlarından alt segmentteki tüketicilere göre daha az etkileniyor. Çin ve Hindistan’daki agresif takas programları da markanın bu dev pazarlardaki hakimiyetini pekiştirdi.

GOOGLE ve NOTHİNG YÜKSELİŞTE

Piyasadaki devler tökezlerken, farklılaşmaya giden markalar dikkat çekici başarılar elde etti:

Google: Pixel serisiyle %14 büyüme kaydetti.

Nothing: %25’lik çarpıcı bir artışla, tüketicilerin "standart" tasarımlardan sıkılıp özgün alternatifler aradığını kanıtladı.

Counterpoint Research tarafından paylaşılan raporlar, çip kıtlığının 2027 yılının sonuna kadar sürebileceğini gösteriyor. Uzmanlar, üreticilerin artık "ucuz ve çok" yerine "kaliteli ve pahalı" stratejisine yöneleceğini, bunun da nihai tüketici için daha yüksek fiyatlar anlamına geleceğini vurguluyor.