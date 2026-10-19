ARTUKLU TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

ARTUKLU TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İLANEN DUYURULUR

(Miras Ortaklığından Doğan Elbirliği Mülkiyet Paylı Mülkiyete Çevrilecektir.)



Mardin ili Artuklu İlçesi Medrese Mahallesi 102 ada 12 parsel sayılı taşınmazın tamamı Elbirliği Mülkiyet Halinde Muharrem GENÇ : Ekrem oğlu ve Cemile GENÇ : Abdullah kızı adına kayıtlı iken; Mardin Sulh Hukuk Mahkemesi’nden verilen 22/10/2025 tarih ve 2025/1361 Esas 2025/1429 Karar sayılı veraset belgesine istinaden Muharrem GENÇ : Ekrem oğlu ve Cemile GENÇ : Abdullah kızı isimli mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. Maddesi ile Kadastro Kanununa eklenen Ek 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle yukarıda açıklanan mirasçılar 19.10.2026 tarih, Pazartesi günü, saat 8:00 den itibaren 02.11.2026 tarih, Pazartesi günü, saat 8:00’e kadar Anılan kanun hükmüne göre elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazı olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs.) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.19.10.2026



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