ARTVİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ARTVİN 1.ASLİYE (AİLE) HUKUK HAKİMLİĞİNDEN
ARTVİN 1.ASLİYE (AİLE) HUKUK HAKİMLİĞİNDEN
Esas No:2024/305
Mahkememizin 2024/305 esas sayılı Evlat Edinme dosyasında davalı bulunan Sıla Duymaz'ın 2 haftalık kesin süre içerisinde dava dilekçesinin tebliğ yerine geçmek üzere mahkeme kalemine uğrayarak dava dilekçesini tebliğ alması için kesin süre verilmesine, aksi takdirde ilanen tebliğ süresi bitimi tarihinde tebliğ edilmiş sayılacağının ihtaratı ile çocuk Cemil Taha Duymaz'ın evlat edinilmesine dair rıza beyanının duruşma zaptına geçmesi için mahkeme kaleminde hazır olmasının ihtaratına , iş bu hususunda ilan tarihi bitimi itibariyle tebliğ edilmiş sayılması ile İLAN OLUNUR.15/05/2025
#ilangovtr Basın no ILN02226296