İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Artvin'in Şavşat ilçesinde 30 yıldır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin cinayetinin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aydınlatıldığını duyurdu.

KİMLİK KARTINA BAŞVURMAYINCA ŞÜPHE ÇEKTİ

Olay, Nigar Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine jandarmanın başlattığı mahalli tahkikatla gün yüzüne çıktı. Yapılan araştırmalarda kadının yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, ancak ailesi tarafından hakkında resmi bir kayıp başvurusunun yapılmadığı ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı belirlendi. Görüşmeleri derinleştiren ekipler, kadının resmi nikahlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğü bilgisine ulaştı.

20 YILDIR MAĞARADA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

JASAT ve Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli kocanın yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti. Zanlının kardeşlerinin beyanları üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla Z.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Cumhuriyet Savcısı eşliğinde yapılan yer gösterme işleminde, maktul Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.

KOCA TUTUKLANDI, KARDEŞLERE EV HAPSİ

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı eş Z.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, yaptığı açıklamada "Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder. JASAT ekiplerimizi ve emeği geçen jandarma personelimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.