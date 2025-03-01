Artvin'in Borçka ilçesinde, yoğun kar yağışının etkisiyle köydeki farklı yamaçlardan çığ düştü. Yamaçlardan kayan kar kütlesi, yol kenarında bulunan 1 iş makinesi ile 2 boş evin üzerine düştü.
Çığın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, metrelerce yükseklikteki kar kütlesi üzerinde incelemeler yaptı ve hasar tespit çalışmalarına başladı. İl Özel İdaresi ekipleri ise çığ tehlikesine karşı yol açma çalışmalarını durdurdu. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.