Artvin’de etkili olan fırtına Borçka ilçesindeki semt pazarında ortalığı birbirine kattı. Çok sayıda tezgah devrilirken, brandalar yerlerinden söküldü. Ürünler de etrafa savruldu.

Öğle saatlerinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkilerken, Çoruh Caddesi'nde açık alana kurulan semt pazarında alışveriş yapanlar ve pazarcılara zor anlar yaşattı. Fırtınanın etkisiyle brandalar uçtu, çok sayıda tezgah devrildi ve sebze meyveler yola döküldü. Esnaf ürünlerini kurtarmaya çalışırken, bazı kişiler ise pazar alanını terk etmek zorunda kaldı.

Zarara uğradığını belirten esnaf, kapalı pazar yeri talebini yineleyip, kalıcı çözüm için yetkililere çağrıda bulundu.