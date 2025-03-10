Artvin şehir merkezinde, Dere Mahallesi Yazkent mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan toprak kütlesi ve ağaçlar, yolu tamamen tıkayarak geçişi engelledi. Heyelan sonucu dev kaya kütlesi, yolun bitişiğindeki 4 katlı bir binaya oldukça yakın bir mesafede durdu.

Yol Açma Çalışmaları Başlayacak

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ve diğer yetkililer, hemen bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Erdem, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, son günlerde etkili olan yağışların ve karların erimesinin heyelanları artırdığını belirtti. Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Erdem, yol açma çalışmalarına yarın başlanacağını duyurdu. Geçici olarak, mahalle yolunun Balcıoğlu mevkisinden sağlanacağı bildirildi.

Mahalle Sakinlerinden Korkutan Anlar

Mahalle sakinlerinden Ahmet Köksal, heyelan sırasında çok korktuğunu ifade etti. Evine giderken yola küçük taşlar düşmeye başladığını ve ardından iş makinelerinin geldiğini belirten Köksal, büyük bir heyelan olduğunu söyledi. “Çok büyük bir taş yola düştü. Allah'tan taş yolda kaldı, dönse eve çarpacaktı. O anları camdan canlı izledim. Çok korktum, ama şükürler olsun kimseye bir şey olmadı. O esnada yoldan ne araba geçiyordu, ne de insan vardı. Ucuz atlattık,” dedi.