Olay, 14 Haziran’da Artvin-Şavşat kara yolunda meydana geldi.
Artvin'den Ardahan'a babası Selahattin Kaya ile arı sevkiyatı yapan Mecit Kaya, teslimatı yaptıktan sonra kamyonetle dönüş için yola çıktı.
Bir süre sonra baba-oğula telefonla ulaşamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.
Yapılan çalışmada Mecit Kaya’nın kullandığı kamyonetin yoldan çıkıp Şavşat Deresi'ne düştüğü belirlendi.
Bölgeye AFAD, Hopa’dan deniz polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile kamyonet dereden çıkartıldı.
22 KİLOMETRE UZAKLIKTA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Derede akıntıyla kapılıp sürüklendikleri değerlendirilen baba-oğul için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Çalışmaların 14’üncü gününde dalgıç ekipleri, aracın dereye düştüğü noktadan yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta Deriner Baraj Gölü içerisinde Mecit Kaya’nın cansız bedenine ulaştı.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan Kaya, otopsi için morga kaldırıldı.
Akıntıya kapılarak kaybolduğu değerlendirilen baba Selahattin Kaya için arama çalışmaları sürüyor.