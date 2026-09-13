Artvin'in Ardanuç ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen geleneksel boğa güreşleri, binlerce güreşseverin katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. Ancak festivalin 'Başaltı' kategorisindeki müsabakada arenada sıra dışı anlar yaşandı.

RAKİBİNİN DARBESİNDEN KAÇTI, KAPIDAN ATLADI

Yaklaşık 600 kilogram ağırlığındaki iki boğanın arenaya çıktığı mücadelede, boğalardan birinin yaptığı sert hamle üzerine diğer boğa güreşi bırakıp kaçmaya başladı. Şiddetli darbenin etkisiyle panikleyen dev boğa, arena çıkışında bulunan 1,5 metre yüksekliğindeki demir kapının üzerindeki yaklaşık 70 santimetrelik dar boşluktan tek hamlede atlayarak dışarı çıktı.

OLASI BİR FACİA UCUZ ATLATILDI

Boğanın arenadan dışarı fırladığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Olay sırasında kapının arkasında şans eseri kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma veya facianın önüne geçti.

Arenadan kaçan dev boğa, sahipleri ve görevliler tarafından büyük çabalar sonucunda güçlükle sakinleştirildi. Sahadaki güvenlik önlemlerinin gözden geçirilip alanın tekrar emniyete alınmasının ardından organizasyon kaldığı yerden devam etti.