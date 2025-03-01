Artvin'in Arhavi ilçesinde sabah saatlerinde tünel içerisinde Gürcistan plakalı bir tır bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangını fark eden sürücü, tırı durdurarak araçtan uzaklaştı. Kısa süre içinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tünel içerisindeki üç başka tırda bulunan 4 yabancı uyruklu kişi de dumandan etkilendi. Olay yerindeki ilk müdahale sonrası, dumandan etkilenen sürücü ve diğer 4 kişi Arhavi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan tünel, tırın çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Olay yerine gelen Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, dumandan etkilenen kişileri hastanede ziyaret etti.