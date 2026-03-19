Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Karaköy köyünde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek büyük hasara yol açtı. Öğle saatlerinde başlayan yangın, Cavit Altun’a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Alevler rüzgârın da etkisiyle hızla yayılarak çevrede bulunan iki ahır ve bir ambara sıçradı. Yangını fark eden köy sakinleri, zamanla yarışarak ahırlarda bulunan hayvanları dışarı çıkarmayı başardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, İl Özel İdaresi su tankerleri, arama kurtarma ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ekipler, köylülerle birlikte yürüttükleri yoğun çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bir ev, iki ahır ve bir ambar tamamen kullanılamaz hale geldi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.