Artvin’de etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe ve merkezde yaşanan olumsuz hava koşulları, altyapıda aksamalara ve maddi hasarlara yol açtı. ŞAVŞAT’TA ÇATI UÇTU, CAN KAYBI YOK Şavşat ilçesinde sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu. Kent merkezinde sağanağın etkisini artırmasıyla ana caddeler suyla kaplandı. Caddelerde oluşan su birikintileri, ulaşımda aksamalara neden olduğunda, yağışın etkisiyle bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. Yağış ve fırtınanın Artvin’nin farklı ilçelerinde aralıklarla etkisini sürdürdüğü bildirildi. Ekiplerin, oluşabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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