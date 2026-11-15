Artvin'in Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle bazı derelerde su seviyesi ve debi yükselirken, Arhavi ilçe merkezinden geçen Kapisre Deresi'nde su seviyesi taşma noktasına ulaştı.
Borçka-Hopa kara yolunda yamaçtan gelen sel suları tahliye kanallarını tıkadı. Güzergahta ulaşımda aksamalar yaşanması üzerine belediye, Özel İdare ve Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Alçak kesimli ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarının 100 kilogramı aştığı belirtildi. Sağanağın sürdüğü bölgede vatandaşların sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.