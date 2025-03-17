Oyuncu Hande Erçel, aşkları ile her daim magazin manşetlerinin zirvesinde yer aldı... Ekin Mert Daymaz, Murat Dalkılıç, Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım gibi ünlü isimlerle aşk yaşadı.

Son olarak gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırdı. İkili, ilişkilerinde 3 yılı geride bıraktı ancak Sabancı Ailesi'nin bu birlikteliğe pek de sıcak bakmadığı konuşuldu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşkı tam gaz devam ederken, ünlü çiftin ilişkisiyle ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi.

Arzu Sabancı, Hande Erçel'e karşı tutumunu değiştirdiğini gösteren bir hamlede bulundu.

Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'nda verdiği pozlar sosyal medyada büyük ilgi görürken, en dikkat çeken detaylardan biri Arzu Sabancı'nın Hello Dergisi'nde yayınlanan bu fotoğrafları beğenmesi oldu.

"ARTIK ONAY VERDİ"

Sabancı'nın bu hamlesi, "Müstakbel gelinine artık onay verdi" şeklinde yorumlandı.