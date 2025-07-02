Uzun yıllardır moda sektöründe aktif olarak yer alan Arzu Sabancı, farklı markalar için hazırladığı koleksiyonların ardından kendi yolunu çizmeye karar verdi. Kısa süre önce kendi stüdyosunu kuran Sabancı, tasarımlarını artık kendi markası altında sunuyor.
Sabancı ailesinin gelini, Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın yeni koleksiyonundan bir parça tercih ederek objektif karşısına geçti.
Nazlı Sabancı’nın giydiği elbisenin, Arzu Sabancı'nın tasarımlarını sunduğu Oopscool markasına ait olduğu belirtildi. Elbisenin satış fiyatının 4.500 TL olduğu öğrenildi.