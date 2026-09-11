Arzu Sabancı, doğum gününü ailesiyle birlikte teknelerinde kutladı. Kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen Sabancı, kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. KARELERİ OĞLU KERİM ÇEKTİ Kutlamada Arzu Sabancı’nın fotoğraflarını oğlu Kerim Sabancı çekti. Sabancı da oğlunun objektifinden yansıyan kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Aile arasında gerçekleşen doğum günü kutlaması, teknede geçirilen keyifli anlara sahne oldu. YAKIN DOSTLARIYLA DA KUTLADI Öte yandan, Arzu Sabancı ve Aslı Gümüşel, yakın dostlarıyla Bodrum Yalıkavak'ta bir araya gelerek yeni yaşlarını coşkulu bir partiyle kutladı. 7 Eylül'de kutlama yapan arkadaş grubundan bu fotoğraflar gündem olmuştu.

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