Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Arzum Onan, 53. yaşına girdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle iletişim kurmayı sürdüren Onan, doğum gününde yayımladığı mesajla yeni yaşını kutladı.

“KIRILGANLIĞIMI VE GÜCÜMÜ BİRAZ DAHA TANIDIM”

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan Arzum Onan, doğum günü paylaşımında geride bıraktığı yılları ve hayatında iz bırakan duyguları anlattı. Ünlü oyuncu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“İçimde yaşadıklarımın izleri, kaybettiklerimin özlemi, sevdiklerimin sıcaklığı... Kırılganlığımı ve gücümü de biraz daha tanıyarak... Taşkıranotu gibi, bazen en sert yerlerden usulca ışığa uzanarak öğrendiğim yıllarım.

Yani; sadece bugünü değil, buraya gelene kadar içimden geçen bütün kırılgan, coşkulu ve sessiz yaşları da kutluyorum. İyi ki doğdum.”

MEHMET ASLANTUĞ İLE EVLİLİĞİNİ SONLANDIRMIŞTI

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Arzum Onan, oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini 2023 yılında tek celsede sonlandırmıştı. Onan, boşanmanın ardından iş insanı Orkan Özkan ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.