Oyuncu Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Oğluyla fotoğraflarını yayımlayan Onan, zamanın nasıl geçtiğini hissettiren satırlarıyla annelik duygusunu dile getirdi.

"BUGÜN ANNE OLDUĞUM YAŞTASIN"

Can Aslantuğ'un 26 yaşına girmesiyle duygusal anlar yaşayan Arzum Onan, paylaşımında oğluna sarılma ve onu öpüp koklama isteğini dile getirdi. Ünlü isim, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kalabalıkta anca bu kadar; karelerde ufak bir mesafe belki ama içimde sımsııkı sarıp öpüp koklama isteği. Bugün anne olduğum yaştasın; varlığına bir kez daha şükrederek, iyi ki doğdun canım oğlum"

MEHMET ASLANTUĞ İLE 27 YILLIK EVLİLİĞİ SONA ERMİŞTİ

Arzum Onan ile oyuncu Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği, 2023 yılında tek celsede sona ermişti. Çiftin evliliğinden dünyaya gelen Can Aslantuğ, 26 yaşına bastı.