Oyuncu Arzum Onan'ın işadamı Orkan Özkan ile yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü ilişkisinin sona erdiği öne sürüldü. İstanbul ile Los Angeles arasında devam eden birliktelikte Özkan'ın Onan'a birlikte yaşamak için ABD'ye taşınma teklifinde bulunduğu, ancak oyuncunun İstanbul'dan ayrılmak istemediği öğrenildi. Gelecek planları uyuşmayan çiftin yollarını dostça ayırdığı belirtildi.

KITALAR ARASI AŞK SONA ERDİ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, oyuncu Arzum Onan ile Los Angeles'ta yaşayan işadamı Orkan Özkan'ın aşkı sona erdi. Mayıs 2023'te Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Onan, yaklaşık bir yıl sonra yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Mart 2024'ten bu yana devam eden birlikteliklerinde mesafeyi sorun etmeyen çift, İstanbul ve Los Angeles arasında gidip gelerek bir araya geliyordu. Zaman zaman farklı ülkelerde tatil yapan ikili, yoğun mesafeye rağmen ilişkilerini sürdürüyordu.

LOS ANGELES TEKLİFİ İPLERİ KOPARDI

Ancak ilişkinin geleceğine yönelik planlar ayrılığı beraberinde getirdi. İddiaya göre Orkan Özkan, Arzum Onan'a Los Angeles'a taşınarak kendisiyle birlikte yaşamasını teklif etti. İstanbul'daki hayatını bırakmak istemeyen Onan ise bu teklife sıcak bakmadı.

İki tarafın da ilişkide ortak bir gelecek görememesi üzerine ayrılık kararı aldığı, yollarını kırgınlık yaşamadan ve dostça ayırdığı aktarıldı.