Yıllarca Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında dünyaevine girmişti. Ancak bu uzun soluklu evlilik 2023 yılında sona erdi.

27 yıllık beraberliklerini tek celsede bitiren çift, boşanma davasına el ele gelip, yine el ele çıkmıştı.

Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ'un, iş insanı Gözde Akpınar'la yakınlaştığı iddia edilmişti. Ancak bu söylenti kısa sürede yalanlandı.

Öte yandan Arzum Onan ise uzun yıllardır Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'la sürpriz bir ilişkiye yelken açtı.

Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla da ilişkisini ilk kez gözler önüne seren oyuncu, "Her şey yolunda" diyerek mutluluğunu ilan etmişti.

Bir yıldır birlikte olan çift şu sıralar Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün alışverişe çıkan Arzum Onan ile Orkan Özkan, Yalıkavak'ta el ele objektiflere yansıdı.

LİSE YILLARINDAN BERİ HAYRANMIŞ...

Bu arada Arzum Onan ile Orkan Özkan aslında evliliklerinden önce, Ankara'da tanışıyormuş. Özkan, Onan'a lise yıllarından beri hayranmış. Boşanınca yakınları aracılığıyla görüşmek istemiş ve aşk başlamış.