Bursa'da dini nikahla birlikte yaşadığı, iki çocuğunun annesi Rusya vatandaşı Arzu Khalılova'yı (20) öldüren Azerbaycan uyruklu tutuklu sanık Salican Mehmet'in (28) yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Bursa 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık, Khalılova'nın annesi Zülfiye Halil, sanığın babası İ.M. ve taraf avukatları katıldı.

ADLİ TIP RAPORUNA İTİRAZ ETTİ

Duruşmada, önceki celsede istenen İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nin sanığın akli melekelerinin yerinde olduğuna ilişkin raporu ele alındı. Rapor hakkında söz verilen Mehmet, pişman olduğunu ve olay anında kendinde olmadığını söyleyerek tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, Khalılova'nın 72'si tek başına ölümcül nitelikte olmak üzere toplam 146 makas darbesiyle öldürüldüğünü belirterek sanığın “Canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını istedi.

Sanık avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirtti. Adli Tıp raporuna itiraz eden avukat, yeniden rapor düzenlenmesini ve mütalaaya karşı savunma için ek süre verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

ELİNDE MAKASLA YAKALANDI

Cinayet, 3 Kasım 2025'te saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2'nci Birol Sokak'taki evde işlendi. Mehmet, aralarında çıkan tartışmanın ardından 4 ve 1 yaşlarındaki iki kızının annesi Khalılova'ya makasla saldırdı.

Alt katta oturan sanığın annesi F.M., sesleri duyup üst kata çıktığında Khalılova'yı yerde yatarken gördü ve durumu eşi İ.M.'ye bildirdi. İ.M.'nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet elinde makasla yakalandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Khalılova hayatını kaybetti.

Otopside Khalılova'nın vücudunda 146 makas girişi bulunduğu, bunlardan 72'sinin tek başına ölümcül nitelikte olduğu belirlendi.

SALDIRIYI İFADESİNDE ANLATTI

Emniyetteki ifadesinde Khalılova ile dört yıldır dini nikahla birlikte yaşadıklarını söyleyen Mehmet, ruhsal sorunları olduğunu ve hastanede 21 gün yatarak tedavi gördüğünü ileri sürdü. Taburcu olduktan sonra verilen ilaçları bir süre kullandığını belirten sanık, daha önce de Khalılova ile tartıştıklarını ve birbirlerini darbettiklerini iddia etti.

Mehmet, olay günü büyük kızının babaannesinde, küçük kızının ise evde olduğunu söyledi. Khalılova'nın kendisinden çocuğa bakmasını istemesi üzerine sinirlendiğini anlatan sanık, çocuk odasından aldığı makasla salona geldiğini belirterek, “Direkt eşime makasla saldırmaya başladım. Makasla birçok kez saldırdım ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bunun üzerine eşim yere yığıldı” dedi.

Tutuklanan Mehmet'in kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu bulundurma ve Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarından sekiz kaydı bulunduğu, Khalılova'ya yönelik eylemi nedeniyle hakkında daha önce reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi.