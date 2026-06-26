Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında ASAL Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankette katılımcılara "Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

ERDOĞAN BİRİNCİ AMA...

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 35,7 ile ilk sırada yer aldı.

Ankette Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş yüzde 24,5 ile ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 15,3 ile üçüncü, CHP lideri Özgür Özel ise yüzde 7,2 ile dördüncü sırada yer aldı.

Ankette muhalefetin toplam oy oranının Erdoğan'ı geçmesi de dikkat çeken detay oldu.

'SEÇİM DURUMUNDA NE OLUR?

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"ASAL araştırma bir anket yayınlamış.

Anketi yayınlayan medya kuruluşlarına göre iktidara müjde, fark açılıyor.

Araştırmaya katılanlara ucu açık bir şekilde “Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusu sorulmuş.

Sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %35,7

Mansur Yavaş: %24,5

Ekrem İmamoğlu: %15,3

Özgür Özel: %7,2

Selahattin Demirtaş: %4,4

Müsavat Dervişoğlu: %2,1

Yavuz Ağıralioğlu: %1,8

Fatih Erbakan: %1,5

Ümit Özdağ: %1,5

Kemal Kılıçdaroğlu: %1,2

Peki, gerçekten iktidara müjde mi?

Bana pek öyle görünmüyor.

Evet Erdoğan 1. sırada ve 2. sıradaki Mansur Yavaş ile arasında 11 puanlık bir fark var ama Erdoğan diyen yüzde 35,7’nin dışında kalan hemen herkes muhalif cepheden.

Şöyle ki, CHP’nin olası üç adayının toplam oyu 24,5 artı 15,3 artı 7,2 olarak 47’yi buluyor. Buna CHP’deki Kayyum’un yüzde 1,2’lik oyunu eklemiyorum bile.

CHP’ye yönelik tüm operasyonlar, tüm parçalama hareketlerine, partinin darmadağın edilmesine rağmen cumhurbaşkanlığı söz konusu olunca CHP’nin olası adaylarının toplam oyu çok daha fazla.

Peki, bir seçim durumunda ne olur?

Elbette düz bir hesap yapamayız.

CHP’nin ya da yeni kurulacak partinin göstereceği aday, isme bağlı olarak şu an 47 görünen toplam oyunda 2 ila 7 puan arasında bir kayıp yaşar.

Buna mukabil Demirtaş’ın oyunun 3 puana yakını muhalefetin adayına gider.

Dervişoğlu’nun oyu da muhalif adaya kayar.

Fatih Erbakan’ın oyunun 1 puanı Erdoğan’a gider, yarım puanı muhalif adayın olur.

Kılıçdaroğlu’nun oyu Erdoğan’a kayar. Ümit Özdağ’ın oyu yarı yarıya paylaşılır.

Yani şu an itibarıyla Erdoğan’ın muhalefetin adayı karşısındaki en büyük avantajı yüzde 35’lik blok bir oya sahip olması.

Toplamda ise muhalefet görünen bloğun oyu daha fazla.

Ama unutmayın ki, 2023 seçiminde de tablo çok da farklı değildi.

Erdoğan’ın rakibe hata yaptırma gücünü de unutmamak lazım."