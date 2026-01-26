ASAL Araştırma'nın "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" anketinin sonuçları açıklandı.

26 ilde 16-24 Ocak tarihlerinde 2 bin vatandaşın katılımıyla gerçekleşen anket sonuçlarına göre CHP birinci parti oldu.

Sonuçlara göre kararsızlar yüzde 33,4 ile en büyük seçmen grubu oldu.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankette CHP yüzde 34.8 oy alarak birinci parti olurken AKP yüzde 32.1'de kaldı.

ASAL Araştırma'nın anket sonuçları şöyle:

CHP: Yüzde 34.8

AK Parti: Yüzde 32.1

DEM Parti: Yüzde 8.4

MHP: Yüzde7.0

İYİ Parti: Yüzde 4.9

Zafer Partisi: Yüzde 3.3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.0

Anahtar Parti: Yüzde 2.7

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.2

Diğer: Yüzde 2.6