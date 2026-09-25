Edinilen bilgilere göre olay, apartmanda asansörün kapılarının kapanmasından kısa süre sonra meydana geldi. Halatın kopmasıyla birlikte kabin, 7’nci kattan hızla aşağı doğru hareket ederek zemine çarptı.

KAMERAYA YANSIYANLAR KORKUTTU

Asansörün içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kabinin aniden düşmeye başlamasının ardından içeride bulunan kişilerin büyük panik yaşadığı görüldü. Yolcuların düşüş sırasında kontrolü kaybettiği ve kabin içinde savrulduğu anlar kayıtlara geçti.

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Asansörden çıkarılan 9 yaralı, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Bazı kaynaklarda ise yaralılarda kırıkların yanı sıra çeşitli darp izlerinin tespit edildiği aktarıldı.

HALATIN NEDEN KOPTUĞU ARAŞTIRILIYOR

Kazaya yol açan halat kopmasının nedenine ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.