Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu üretimi ve ticaretiyle ilgili çalışma başlatıldı. Ekipler, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen merkez Yenişehir ilçesindeki bir asansör firmasında arama yaptı. 97 KOLİDE HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ İş yerinde yapılan aramada, 97 koli içerisinde 2 milyon 296 bin 336 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda Kemal S., İhsan A., Kayhan K. ve Hakan S. gözaltına alındı. Emniyete götürülen 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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