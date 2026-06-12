Yaklaşık 2,5 metre derinlikte bulunan ve 42 metrekarelik alanı kaplayan taş döşemenin, Roma döneminde kentin kalbi olarak kabul edilen forum alanına ait olduğu düşünülüyor. Montjuïc taşlarından inşa edilen yapının olağanüstü derecede iyi korunmuş olması da arkeologların dikkatini çekti.

YENİ AÇIKLAMALAR TARİHİ YORUMLARI DEĞİŞTİRDİ

Keşfi önemli kılan yalnızca yapının yaşı değil. Barselona Belediyesi Arkeoloji Servisi tarafından paylaşılan son değerlendirmeler, ortaya çıkarılan kalıntıların antik Barcino'nun şehir planına ilişkin mevcut görüşlerle tam olarak örtüşmediğini ortaya koydu.

Uzun yıllardır Roma forumunun kentin kuzey-güney eksenine göre şekillendiği düşünülüyordu. Ancak yeni analizler, forumun bugüne kadar kabul edilenden farklı bir doğrultuda, doğu-batı eksenine daha yakın şekilde inşa edilmiş olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılara göre bu durum, Roma dönemindeki Barselona'nın yerleşim düzenine ilişkin yeni değerlendirmelerin yapılmasına neden olabilir. Kazılarda bulunan bazı taş blokların oldukça büyük boyutlarda olması da bölgenin sıradan bir yapıdan çok önemli bir kamusal alan olduğunu gösteriyor.

OTEL PROJESİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Tarihi kalıntıların ortaya çıkmasının ardından otelde planlanan çalışmalar revize edildi. Yetkililer, Roma dönemine ait yapının korunabilmesi için proje üzerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Yapılan düzenlemelerle birlikte antik zemin, modern yapının içine entegre edilecek. Böylece ziyaretçilerin de bu tarihi kalıntıları görebilmesi hedefleniyor.

Uzmanlar, Gran Hotel Barcino'nun altında ortaya çıkarılan buluntuların son yıllarda Barselona'da yapılan en önemli Roma dönemi keşifleri arasında yer aldığını belirtiyor. Ancak son açıklamalarla birlikte keşif yalnızca yeni bir arkeolojik bulgu olmaktan çıktı. Araştırmacılar, kalıntıların antik Barcino'nun merkezine ilişkin bugüne kadar kabul edilen bazı görüşleri değiştirebileceğini düşünüyor.