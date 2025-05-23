Ankara’nın Sincan ilçesinde, geçtiğimiz yıl asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki Beren Su Bolat’ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan üç itfaiye görevlisine verilen hapis cezaları adli para cezasına çevrildi. Karara tepki gösteren acılı anne Ayşegül Bolat, “Bunun karşılığı para değil” diyerek itiraz edeceklerini duyurdu.

Olay, 23 Temmuz 2024’te Fevzi Çakmak Mahallesi 4. Cadde’de bulunan bir apartmanda yaşanmıştı. Beren Su Bolat, arkadaşıyla birlikte bindiği asansörde 5. ve 6. katlar arasında mahsur kalmış, kurtarma çalışmaları sırasında alt kattaki boşluğa düşerek hayatını kaybetmişti. Arkadaşı sağ kurtarılırken, olay büyük yankı uyandırmıştı.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiye şefi Ercan Y. ile itfaiye erleri Bayram B. ve Buğra Y. hakkında, apartman yöneticisiyle birlikte “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla dava açılmıştı. Ancak karar duruşmasında mahkeme, sanıklar hakkında “Basit taksirle ölüme neden olma” suçundan hüküm kurdu.

Mahkeme, itfaiye erleri Bayram B. ve Buğra Y.’ye verilen 2 yıl 6’şar ay hapis cezasını 76 bin TL para cezasına, itfaiye şefi Ercan Y.’ye verilen 2 yıl 11 ay hapis cezasını ise 106 bin TL adli para cezasına çevirdi. Apartman yöneticisi Yılmaz G. ise beraat etti.

"BU ÖLÜM ÖNLENEBİLİRDİ"

Karara isyan eden anne Ayşegül Bolat, “Kızımın ölümü engellenebilir bir ölümdü. Güvendiğimiz insanlar yüzünden hayatını kaybetti. İlk ifadelerinde kızımın kendini attığını söylediler, ama bu yalanı çürüten bir fotoğraf olmasaydı, belki ben de inanacaktım. Onların yönlendirmesiyle oradan çıkmaya çalıştı. Çocuğum 70 kiloydu, düştüğünde ağırlığının ne olacağını ilkokul çocuğu bilir. Hapis bile yatmayacaklar. Bu acının karşılığı para olamaz” diyerek gözyaşları içinde konuştu.

"KAMU VİCDANI KABUL ETMEZ"

Ailenin avukatı Eda Er Yıldırım ise kararın istinafa taşınacağını belirtti:

“Bu olayda kastın değerlendirilmemesi, sanıkların kısa sürede tahliye edilmesi ve nihayetinde para cezası ile dosyanın kapanması hukuken ve vicdanen kabul edilemez. Mahkeme, sanıkların gerekli eğitime sahip kişiler olduğunu göz ardı etti. Bu karar, yalnızca Bolat ailesini değil, kamu vicdanını da derinden yaraladı. Süreci sonuna kadar takip edeceğiz.”