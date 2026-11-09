Gazeteci Barış Terkoğlu Sözcü canlı yayınında Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların perde arkasındakiler anlattı. İncelediği belgelerden dikkat çeken detayları paylaşan Terkoğlu; Sarıgül'ün ABD ziyaretinde kendisi ile görevlendirilen Tercümanı taciz ettiği iddiasıyla ABD Dışişleri Bakanlığı'na şikayet edildiğini anlattı. Terkoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

ABD'Lİ TERCÜMAN: 'SARIGÜL BENİ TACİZ ETTİ'

"2007 yılında Sarıgül uluslararası ziyaretçi vizesi alıp ABD Dışişleri Bakanlığı'na gidiyor. Burada kendisine verilmiş bir tercüman var. Belgelerde Sarıgül'ün 'Ben orada bir olay yaşadım, tercüman beni şikayet ettiği için ABD beni desteklemekten vazgeçti oysaki ben bu ülkede gelecek vadeden bir siyasetçiydim' dediği de görülüyor. O olay ise şu; ABD'li tercüman Sarıgül'ün kendisini asansörde taciz ettiği iddiasıyla; Sarıgül'ü kendi devletine şikayet etmiş. Bunun üzerine de görüşmeler kesiliyor. Sarıgül'de 'ben bunları yaşadığım ve bundan dolayı ilişkiler kesildi' diyor.

ABD YOLSUZLUK BELGELERİNİ BULMUŞ

Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın elinde Sarıgül'le ilgili 54 tane belge var. Yani İstanbul'un bir ilçesinin belediye başkanı bu kişi. Oturup biz bu belgeleri yazmaya başladık. Gördüğümüz şey şu oldu. 1999'da Sarıgül seçildikten sonra Deniz Baykal'la arasındaki kanlı bıçaklı kavga 'Sarıgül'ü yolsuzlukla eleştirmesi' idi. Yolsuzluktan ihraç edilen Sarıgül 2013'te 'şimdi arınma' diyen Kılıçdaroğlu tarafından partiye geri alındı ve İstanbul'da aday gösterildi. Sarıgül AKP'den çok CHP içinde kavga verdi.

Ne zaman tartışma çıksa 'Sarıgül yolsuzluk yapıyor' denildi. Bunları gördük biz. ABD de bu durumu fark edip Sarıgül ile görüşüyor; gazetecilerle görüşüyorlar ve araştırıyorlar. 'Acaba biz ABD olarak Sarıgül'ü desteklemeli miyiz?' bu soruya yanıt arıyorlar. Bu ismin çok fazla yolsuzluk dosyası olduğu ortaya çıkarılıp raporlanıyor. "