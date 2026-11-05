Asansör mühendisleri, yüksek katlı binalarda can güvenliğini sağlayan acil durum frenlerini test etmek için pratik ve sıra dışı bir yönteme başvuruyor. Tonlarca metal ağırlık taşımak ya da insan hayatını riske atmak yerine kabinlere yerleştirilen tonlarca su, hem operasyonu saatlere indiriyor hem de gerçeğe en yakın sonuçları veriyor.

ASANSÖRÜ TONLARCA SUYLA DOLDURUYORLAR

Yeni kurulan veya bakımı yapılan asansörlerde, halat kopsa dahi kabini raylara kilitleyen mekanik "paraşüt fren" sistemlerinin tam kapasitede test edilmesi gerekiyor. Boş kabinde yapılan denemeler kabinin gerçek ağırlık altındaki tepkisini göstermezken, frenlerin aniden kilitlendiği sert testlere insan bindirmek ise ölümcül risk taşıyor.

Mühendisler, tonlarca demir ağırlığı katlarca yukarı taşımak yerine suyun esnek kütlesinden yararlanmaya karar verdi. Kabin içine serilen hafif ve dayanıklı özel vinil torbalar, doğrudan şantiye tesisatından hortumla su doldurularak insan ağırlığı simüle ediliyor. Yüzde 70'i sudan oluşan insan vücudu gibi davranan bu su torbaları, kabin ani fren yaptığında kinetik enerjiyi emerek gerçek yolcu kütlesinin yarattığı dinamik sarsıntıyı birebir taklit ediyor.

GÜNLER SÜREN AĞIRLIK TAŞIMA DAKİKALARA İNDİ

Metrelerce yüksekten serbest bırakılan kabin hız limitini aştığı an acil durum frenleri devreye giriyor ve tonlarca suyla yüklü asansör sarsılarak raylara kilitleniyor. Daha ileri seviye gökdelen testlerinde ise kabine insan omurgasının göreceği darbeyi ölçen jel mankenler ekleniyor.

Test başarıyla tamamlandığında tonlarca dökme demir plakayı vinçlerle indirme zahmeti ortadan kalkıyor; torbaların vanaları açılıp su tahliye ediliyor ve geriye yalnızca katlanıp çantaya konan hafif kılıflar kalıyor.