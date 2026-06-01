Polonya'nın başkenti ve en büyük kenti olan Varşova'da milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni alkol düzenlemesi yürürlüğe girdi. Alınan kararla birlikte şehir genelindeki mağaza ve akaryakıt istasyonlarında gece saatlerinde alkollü içecek satışı yasaklandı.

Yeni uygulamaya göre alkollü içecekler, yerel saatle 22.00 ile 06.00 arasında perakende satış noktalarında satılamayacak. Daha önce bazı ilçelerde uygulanan kısıtlama, artık tüm kentte geçerli olacak.

Belediye yetkilileri, kararın temel amacının gece saatlerinde yaşanan asayiş sorunlarını azaltmak, gürültüyü önlemek ve kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak olduğunu açıkladı. Yapılan kamuoyu görüşmelerinde vatandaşların büyük bölümünün düzenlemeyi desteklediği belirtildi.

PİLOT UYGULAMA ETKİLİ OLDU

Kent merkezindeki bazı bölgelerde daha önce denenen gece satış yasağının ardından, polis ve acil müdahale ekiplerinin gece olaylarına daha az müdahale ettiği bildirildi. Bu sonuçlar, uygulamanın şehir geneline yayılmasında etkili oldu.

RESTORAN VE BARLAR MUAF

Düzenleme restoran, kafe ve barları kapsamıyor. Vatandaşlar ve turistler bu işletmelerde alkollü içecek tüketmeye devam edebilecek. Ayrıca Varşova Chopin Havalimanı içerisindeki duty-free mağazaları da yasaktan muaf tutuldu.