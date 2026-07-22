Bu yöntemin temelinde mantarların süngerimsi yapısı yer alıyor. Uzun süre suyla temas eden mantarlar nem çekebiliyor ve pişirme sırasında istenilen dokuyu kaybedebiliyor. Un ise yüzeydeki ince toprak ve kir kalıntılarının daha kolay ayrılmasına yardımcı oluyor.

ÖNCE UN SERPİYORLAR

Yöntemde mantarlar geniş bir kaba alınıyor ve üzerlerine ince bir tabaka un serpiştiriliyor. Ardından mantarlar yumuşak bir fırça veya kuru bir bez yardımıyla nazikçe temizleniyor. Son aşamada ise üzerinde kalan un kalıntıları yine kuru bir bezle silinerek uzaklaştırılıyor.

Bu yöntem özellikle hafif kirli mantarlarda tercih edilirken, derin çatlaklara yerleşen kirlerin temizlenmesi için gerektiğinde kısa süreli durulama da yapılabiliyor.

UZMANLAR TEMİZLİKTE ÖLÇÜLÜ OLUNMASINI ÖNERİYOR

Gıda uzmanları, mantarların uzun süre suda bekletilmesini önermiyor. Bunun yerine ihtiyaç halinde kısa süre durulanmasını veya nemli bez ya da yumuşak bir fırçayla temizlenmesini tavsiye ediyor.

Unla temizleme yöntemi ise daha çok mutfakta kullanılan pratik alternatiflerden biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, hangi yöntem tercih edilirse edilsin mantarların üzerindeki görünür kirlerin tamamen temizlenmesi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.