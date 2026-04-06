Patlıcanın meşhur yağ çekme özelliği aslında tamamen doğasından geliyor. Bu durum, patlıcanda bulunan polifenol adlı enzimden kaynaklanıyor. Patlıcandaki polifenol bileşiklerini oksitleyince hem rengi koyulaşıyor hem de dokusu yağ çekmeye daha yatkın hale geliyor. Peki, yağ çekmeyen ve kararmayan patlıcan nasıl kızartılır? İşte aşçıların kullandığı mutfak sırları...

1. Tuzlu Suda Bekletin

Patlıcanların kabuklarını soyup dilimleyin. Daha sonra bir miktar tuz eklediğiniz su içerisinde bekletin. Patlıcan dilimlerinin suyunu iyice süzüp kağıt havlu ile kuruladıktan sonra kızartmaya başlayın. Bu yöntem sayesinde patlıcanların yağ çekmesi ve acı lezzeti azalır.

2. Sirke Ekleyin

Kızartma yağına bir miktar sirke katarak patlıcanların fazla yağ çekmesini önleyebilir aynı zamanda daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

3. Ilık Suya Koyun

Patlıcanları kızarttıktan hemen sonra ılık suya sokup çıkarın. Daha sonra süzgeçte bekletin, böylece ağır yağ kıvamından kurtulabilirsiniz.

4. Ağırlık Koyun

Patlıcanları soyup dilimledikten sonra kağıt havlu üzerine dizin. Üzerlerine bir miktar tuz serpip kağıt havlu ile örtün. Son olarak üzerlerine su bardağı gibi ağırlık yapacak bir şey ekleyip 1-2 saat bekletip kızartma aşamasına öyle geçin. Böylece patlıcanların yağ çekmesini büyük ölçüde önlemiş olacaksınız.

KARARMASI NASIL ÖNLENİR?

Aslında bunu önlemenin çok basit ve etkili bir yolu var. Limonlu ve tuzlu suda bekletmek. Doğradığınız patlıcanları, içine birkaç damla limon sıkılmış ve bir tutam tuz eklenmiş soğuk suda 15-20 dakika bekletin. Bu yöntem, patlıcanın kararmasını büyük ölçüde engelliyor ve kızarttığınızda hem rengi daha güzel kalıyor hem de lezzeti daha iyi oluyor.