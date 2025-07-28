SARP, MAM-1, Hassas Güdüm Kiti, AKYA Milli Torpido, ANKA gibi birçok önemli yerli savunma sanayi projesinde yerlileştirme ve kalifikasyon hizmeti veren elektrik motorları geliştiricisi FEMSAN ile aynı hissedarların sahipliğinde olan MOGESER ve MOPA ENDÜSTRİYEL, konkordato başvurusunda bulundu.

CNBC-e'de yer alan habere göre; İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketlere üç ay geçici mühlet vererek şirketlere konkordato müfettişi atanmasına, üç aylık mühletin dolmasının ardından 14 Ekim 2025'e ise yeni duruşma günü verilmesine karar verdi.

FEMSAN'ın yürüttüğü yerlileştirme projesi ile savunma sanayisinde kule olarak bilinen ve genellikle zırhlı araçların üzerine monte edilen uzaktan komutalı silah sitemlerinin yan ve yükseliş eksenlerinin eyleyicileri yurt içinden temin edilebilir hale gelmişti.

FEMSAN ürünleri başta ASELSAN'ın SARP sistemi olmak üzere bir dizi kulede kullanılmaya başlamıştı. Türkiye'de üretilen mühimmatların hedefi bulmasını sağlayan güdüm kitlerinin içerisinde kullanılan ve oluksuz motor olarak bilinen elektrik motorlarını da geliştiren ve kalifiye eden şirket, SİHA platformlarından atılan mühimmatlarda, Roketsan'ın MAM-L mühimmatında ve ASELSAN'ın Hassas Güdüm Kiti'nde görev yapıyor.