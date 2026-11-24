ASELSAN, 2026 yılı kârından yatırımcılarına yapacağı nakit temettü ödemelerine 24 Kasım'da başlıyor. Şirket, hisse başına net 0,3634867 TL kâr payı dağıtacak. Ödemelerin 26 Kasım'da yatırımcı hesaplarına geçmesi bekleniyor. Borsa İstanbul'da işlem gören ASELSAN (ASELS) hisselerinde temettü dağıtım takvimi belli oldu. Şirket, 2026 yılı kârından ayrılan nakit kâr payının dağıtımına 24 Kasım 2026 tarihinde başlayacak. Olağan genel kurulda kabul edilen yönetim kurulu teklifi doğrultusunda yatırımcılara brüt yüzde 42,76315, net yüzde 36,34867 oranında temettü ödenecek. Buna göre hisse başına brüt 0,4276315 TL, net 0,3634867 TL nakit kâr payı dağıtılacak. ASELSAN temettüsü ne zaman hesaplara yatacak? Temettü ödemesinden yararlanabilmek için yatırımcıların 23 Kasım 2026 tarihli işlem seansının kapanışında ASELSAN hisselerine sahip olması gerekiyor. 24 Kasım'da hak kullanım tarihinin başlamasıyla birlikte temettü almaya hak kazanan yatırımcılar belirlenecek. T+2 takas süreci kapsamında nakit temettü tutarlarının 26 Kasım 2026 Perşembe günü yatırımcıların hesaplarına geçerek kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor. Dağıtılacak temettünün verimi ise 23 Kasım tarihli kapanış fiyatı üzerinden hesaplanacak. Temettü, şirketlerin elde ettikleri kârın bir bölümünü ortaklarına nakit veya hisse senedi olarak dağıtması anlamına geliyor. Nakit temettü ödemesinden yararlanabilmek için yatırımcıların hak kullanım tarihinden önceki son işlem gününün kapanışında ilgili hisseye sahip olması gerekiyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.