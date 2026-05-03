Türk savunma sanayi devi ASELSAN, küresel su kriziyle mücadelede stratejik bir hamle yaparak bulut tohumlama uçakları için geliştirme ve tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Şirketin 2025 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, "yapay yağmur" olarak da bilinen bu teknolojiye yönelik çalışmalar, ASELSAN bünyesindeki Aviyonik Sistem Teknolojileri birimi tarafından yürütülecek.

Henüz detayları paylaşılmayan bu proje, Türkiye'nin savunma sanayindeki birikimini iklim ve çevre teknolojilerine taşıma kararlılığını simgeliyor.

ÜLKELER TEKNOLOJİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Dünya genelinde "küresel su iflası" riskinin artmasıyla birlikte bulut tohumlama teknolojisi, başta Çin ve ABD olmak üzere pek çok ülkenin yatırım radarına girmiş durumda.

Mevcut bulutlara gümüş iyodür gibi mikroskobik parçacıklar salınarak yağış miktarını yüzde 5 ile yüzde 15 oranında artırmayı hedefleyen yöntem, özellikle kuraklıkla mücadelede ekonomik bir alternatif sunuyor.

Çin'in bu alana milyarlarca dolar, Suudi Arabistan'ın ise sadece bir yılda yüz milyonlarca dolar kaynak ayırması, teknolojinin jeopolitik ve stratejik önemini gözler önüne seriyor.

Maliyet açısından incelendiğinde, elde edilen ilave suyun oldukça düşük maliyetlerle tedarik edilebilmesi bulut tohumlamayı cazip kılsa da uzmanlar bu yöntemin kesin bir çözümden ziyade "ılımlı bir katkı" sunduğu konusunda birleşiyor.

ASELSAN’ın bu alandaki teknolojik adımı, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele kapasitesini artırmayı ve bölgedeki su güvenliği konusunda yerli çözümler üretmesini hedefliyor.