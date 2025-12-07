Asena, uzun süreli birlikteliklerinin zamanla farklı bir noktaya evrildiğini belirterek boşanma gerekçesini şu sözlerle dile getirdi:

“Birbirimize karşı sevgi ve saygımızın azalmasını istemediğimiz için boşandık. Hem işte hem evde sürekli beraberdik. Bir süre sonra asker arkadaşı gibi olduk.”

Ünlü isim, evlilik içinde fazla zaman geçirmenin ilişkilerini rutine sürüklediğini vurguladı.

“Sahnede arkamı dönüp hüngür hüngür ağladım”

Programda, uzun bir aradan sonra sahneye dönüş süreci de soruldu. Asena, bu anları duygusal şekilde anlatarak şunları söyledi:

“Boşandıktan sonra sahneye çıkmak nasıl bir duyguydu?”

“Sekiz yıl sonra sahneye döndüm. Sahnede arkamı dönüp hüngür hüngür ağladım.”

Asena’nın samimi açıklamaları, hem özel hayatına hem de sahneye dönüş sürecine dair merak edilen pek çok soruya yanıt niteliği taşıdı.